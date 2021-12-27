Росія вимагає від України визнати вакцину «Супутник V», щоб розблокувати роботу КПВВ на Донбасі

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович заявив, що Росія висунула Україні вимоги про визнання вакцини «Супутник V», щоб відкрити КПВВ на Донбасі.

Про це представник Офісу президента України сказав в ефірі телеканалу «Дом».

Він нагадав, що 22 грудня на останньому цьогорічному засіданні ТКГ не вдалося досягти домовленостей щодо відкриття всіх контрольних пунктів вʼїзду-виїзду. При цьому українські КПВВ відкриті з 10 листопада 2020 року, але пункти закриті з боку тимчасово окупованих територій.

«Закриті вони через те, що можливі результати переговорів зводять до субʼєктивізації так званих «ЛНР» та «ДНР». Їхнє завдання вивести Росію за межі конфлікту, удати, що РФ — посередник, а в нас внутрішній громадянський конфлікт. Звичайно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту, якою її визнає весь цивілізований світ, крім них самих. І Мінські угоди, й Нормандські угоди підписані з участю Російської Федерації, і можуть бути реалізовані лише, якщо Російська Федерація визнає себе стороною конфлікту. Вони так виписані. І все невиконання угод починається з того, що вони не визнають себе стороною конфлікту», — розповів Арестович.

Він наголосив, що не відкриваючи КПВВ окупаційна влада ставить під загрозу добробут громадян, які могли б приїхати на підконтрольну Україні територію для отримання соціально-економічних виплат, оформлення українських документів та для вакцинації.