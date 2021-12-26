У ПАР помер архієпископ Десмонд Туту. Він отримав Нобелівську премію миру за боротьбу проти апартеїду

У Південно-Африканській Республіці помер архієпископ Десмонд Мпіло Туту. Він отримував Нобелівську премію миру за послідовну боротьбу проти політики апартеїду .

Про це повідомила пресслужба президента ПАР Сиріла Рамафоси.

«Смерть архієпископа Десмонда Туту — ще один розділ тяжкої втрати у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які залишили нам вільну Південну Африку», — сказав він.

Десмонд Туту був південноафриканським активістом та священником, який тривалий час боровся проти дискримінації у ПАР темношкірого населення. У 1986 році він став першим темношкірим архієписком англіканської церкви у Кейптауні, а за два роки до того він отримав Нобелівську премію миру за боротьбу проти апартеїду.

Після падіння режиму апартеїду Туту очолив Комісію правди та примирення у ПАР. Він продовжував займатися громадською діяльністю, завжди виступав на захист прав людини і був проти расизму, гомофобії, а також боровся проти расизму. Туту висловлювався і на політичну тематику, критикуючи владу в ПАР за корупцію та неможливість побороти бідність. Його також називали «совістю» Південно-Африканської Республіки.