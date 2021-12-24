У МЗС Росії викликали повіреного України через «напад» на консульство у Львові

Міністерство закордонних справ Росії викликало тимчасового повіреного у справах України через інцидент у Львові і заявило «рішучий протест».
Про це повідомляється на сайті МЗС.
У відомстві заявили, що «о 02:30 ночі за місцевим часом проти генерального консульства Росії у Львові було здійснено терористичний акт». Невідомий кинув у бік входу на територію пляшку із запалювальною сумішшю, яка «створила загрозу безпеці закордонної установи».
Росія вимагає забезпечувати безпеку дипломатичних представництв і знайти винних. Генеральне консульство Росії надіслало ноту в регіональне представництво МЗС України, а посольство Росії аналогічну ноту в українське дипвідомство у Києві.
- 24 грудня поліція Львівської області повідомила, що вночі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою рідиною в огородження Генконсульства РФ у Львові. У поліції зазначили, що постраждалих не було, а збитків консульству не завдано. Поліція розслідує хуліганство (ст. 296 КК).