Що подарувати на Новий рік? Eldorado підготував топ корисних подарунків для сімʼї та друзів

Постачальник побутової техніки та електроніки Eldorado підготував добірку яскравих новорічних подарунків для всієї сімʼї. У мережі магазинів також діє новорічна знижка до 70%.
«Найважливіші речі на Новий рік — це насправді не речі. Це миттєвості, люди, стосунки. Eldorado бажає, щоб у Новий рік збувалися мрії, а все решта — справа техніки. Вибір техніки з понад 60 тисяч позицій дозволяє клієнтам Eldorado знайти саме те, що потрібно, а святкові акції дозволяють купити те, що давно хотілося», — зазначають у компанії.
Ось топ універсальних подарунків на Новий рік, які точно будуть корисними:
- Ігровий набір AvaTech Gaming combo 5 in 1 — 1 299 гривень;
- Електричний гриль Tefal — 4 199 гривень;
- Кавомашина Siemens — 9 999 гривень;
- Блендер Tefal — 1 199 гривень;
- Електрична зубна щітка Philips — 1 599 гривень;
- Фен-щітка Philips — 2 099 гривень;
- Бритва Philips або тример Braun — 2 999 і 799 гривень;
- Епілятор Braun — 2 899 гривень;
- Телевізор LG — 20 999 гривень;
- Планшет Lenovo Yoga Tab 11 LTE 4/128 GB — 11 499 гривень;
- Ноутбук MSI GF63 з потужною відеокартою — 31 999 гривень;
- Смарт-годинник Apple Watch SE — 9 999 гривень;
- Пилосос-робот Xiaomi — 7 999 гривень;
- Смартфон Samsung Galaxy S21 8/128GB — 21 999 гривень.
Бонус! Eldorado зібрав подарунки за розумними категоріями та підготував десять тематичних добірок. На них теж діють знижки до 70%:
- Для тих, хто любить затишні домашні вечори;
- Для тих, хто любить першу чашку кави випити вдома;
- Для тих, хто любить аромат домашніх пирогів;
- Для тих, хто дбає про свою посмішку і любить її дарувати;
- Для тих, хто цінує свою внутрішню дитину;
- Для тих, хто забув купити подарунки дітям;
- Для тих, хто знає, як чекають на дзвінок дідусь і бабуся;
- Для тих, хто стежить за часом і все контролює;
- Для тих, хто і працює, і встигає подивитися нові серіали;
- Для тих, хто не любить прибирати.