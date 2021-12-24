У Кривому Розі на «АрселорМіттал» стався витік технічної води. Через руйнування дамби вилилося 80 тисяч кубометрів

«Обставини та причини цієї аварійної ситуації на даний час встановлюються комісією Держпраці. Держекоінспекцією відповідальних осіб притягнуто до адміністративної відповідальності», — заявили у відомстві.

Інспектори відібрали зразки ґрунту для аналізу і, у разі підтвердження забруднень, вони розрахують розмір завданих збитків.

Як повідомляє Державна екологічна інспекція, брудна вода потрапила до регулюючої ємності № 1, № 2, у трубопровід, а також на прилеглі сільськогосподарські ділянки землі.

У Кривому Розі на гірничо-металургійному підприємстві «АрселорМіттал» надзвичайна ситуація — через руйнування дамби стався витік технічної води обсягом приблизно 80 тисяч кубометрів.

У самому «АрселорМіттал» раніше повідомляли про витік на хвостосховищі «Центральне», зазначивши, що 80 тисяч кубометрів — це 4% від загального обсягу чаші обʼєкта.

«Чаша хвостосховища не була переповнена. Акумулююча ємність біля підніжжя обʼєкта перешкодила подальшому витоку води [...]. «АрселорМіттал Кривий Ріг» усуває наслідки інциденту. Небезпеки для людей, навколишнього середовища та прилеглих територій немає», — заявили на підприємстві, додавши, що викликали на місце події держінспекторів і представників двох генеральних проєктувальників хвостосховища.