У Південній Кореї помилують колишнього президента, засуджену до понад 20 років за корупцію

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін оголосив про спеціальне помилування експрезидента Пак Кин Хє, яка була засуджена до 24 років в’язниці за корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, рішення про амністію ухвалили, зокрема, через погіршення стану здоровʼя 69-річної Пак Кин Хє, яка була першоюї жінкою-президентом Південної Кореї. Вона тричі за рік потрапляла до лікарні, їй навіть робили операцію на плечі.