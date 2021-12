Пісня Еда Ширана встановила рекорд на Spotify. “Shape of You” набрала 3 млрд прослуховувань

Пісня британського музиканта Еда Ширана “Shape of You” стала першою в історії сервісу Spotify, яку прослухали понад 3 мільярди разів.

Як пише NME, після цієї новини Ширан розповів, що взагалі не робив ставку на цю пісню. Він не планував включати її в альбом «÷» 2017 року, але представник його лейбла Бен Кук наполіг, щоб “Shape of You” вийшла синглом. Сам же Ширан синглом замислював трек “Castle On The Hill”.

“Castle On The Hill” також стала хітом на Spotify — у неї більше 1 млрд прослуховувань.

До плейлисту Billions Club потрапило шість пісень Ширана. Усі вони з альбому 2017 року. “Shape of You” займає перше місце.