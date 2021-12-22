У 2021 році уряд витратив 35 мільярдів гривень на боротьбу з COVID-19

За 11 місяців 2021 року уряд виділив з державного бюджету 34,7 мільярда гривень для боротьби з пандемією коронавірусу. Ці кошти становлять 79,4% від усіх виділених грошей.
Відповідний звіт оприлюднили на сайті Міністерства фінансів.
Загалом на боротьбу з COVID-19 планували витратити 43,7 мільярда гривень.
Ці гроші пішли на:
- оплату послуг з екстреної та стаціонарної медичної допомоги, наданих пацієнтам з COVID-19, і послуг з вакцинації населення від COVID-19 — 17,8 мільярда гривень;
- закупівлю вакцин від COVID-19 — 9,8 мільярда гривень;
- виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 — 21,1 мільйона гривень;
- забезпечення лікарень киснем, експрес-тестами та витратними матеріалами для тестування — 584 мільйони гривень;
- заходи щодо соціальної підтримки населення в умовах карантину — 2,9 мільярда гривень;
- виплату лікарняних — 800 мільйонів гривень;
- виплату допомоги по безробіттю — 1,5 мільярда гривень;
- здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти — 18,3 мільйона гривень;
- доплати правоохоронцям — 800 мільйонів гривень.
Крім того, Україна безкоштовно отримала 11,2 мільйона доз вакцин від міжнародних партнерів.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19 — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.