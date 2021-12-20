У Брюсселі на аукціоні продали одну із найменших книг у світі

У Брюсселі на аукціоні за €4 200 продали одну з найменших книг у світі. Виріб у шкіряній палітурці розміром 5 на 5 мм (це менше, ніж кінчик олівця) містить версії молитви «Отче наш» голландською, англійською, американською англійською, французькою, німецькою, іспанською та шведською мовами.

Про це повідомляє The Guardian.

Книгу оцінювали від €1 000 до €1 500. Аукціоніст Анрі Годт сказав: «Надрукований текст настільки малий, що його неможливо прочитати неозброєним оком, потрібне сильне збільшувальне скло».

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Книга під назвою «Отче наш» була однією з кількох сотень, опублікованих в 1952 музеєм Гутенберга у німецькому місті Майнц у рамках ініціативи зі збору коштів на реконструкцію будівлі після Другої світової війни. Ця установа є одним із найстаріших музеїв друку у світі, названим на честь Йоганна Гутенберга, який першим запровадив механічний друк у Європі у ХV столітті.

Видання мініатюрних книг має довгу історію. У Європі багато з них були зроблені в ХVI столітті, оскільки друкарі прагнули перевірити технологічні можливості друкарських машин. Відповідно до правил Товариства мініатюрної книги, мініатюрна книга має не більше 7 сантиметрів у висоту, ширину або товщину. Найменшою у світі копією друкованої книги є книга Teeny Ted from Turnip Town, розміром 70 мікрометрів на 100 мікрометрів. Мікрометр еквівалентний 0,001 мм.