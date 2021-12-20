Найдорожчий український мультфільм «Мавка. Лісова пісня» вийде у прокат 29 грудня 2022 року

Найдорожчий мультфільм українського виробництва «Мавка. Лісова пісня» вийде в національний прокат 29 грудня 2022 року. Проєкт створений за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки.
Про це йдеться на офіційній сторінці мультфільму. Окрім дати релізу, виробник — студія Animagrad (Film.ua Group), опублікувала перший трейлер «Мавки».
Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму оцінювався у 187,2 мільйона гривень, а частка державного фінансування становить 49,5 мільйона гривень.
«Мавка. Лісова пісня» — найочікуваніший український мультфільм останніх років. Проєкт створено за мотивами твору Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основу мультфільму лягли образи зі слов’янських міфів і легенд», — зазначили у Держкіно.
- Кабінет міністрів відокремив Держкіно від Міністерства культури. Відтепер це орган виконавчої влади, його діяльність координує уряд. Міністерство культури має протягом місяця підготувати та подати уряду пропозиції щодо змін до законів через це відокремлення.