Meta випустила інструмент для анімації дитячих малюнків

Підрозділ компанії Meta, який займається розвитком штучного інтелекту, випустив сервіс для анімації дитячих малюнків.

Animated Drawings, використовуючи ШІ, генерує на основі малюнка відео, але герой малюнка повинен бути людиноподібним — з руками, ногами та головою. ШІ навчений правильно розпізнавати та визначати опорні точки лише таких фігур.

Інструмент у використанні дуже простий — потрібно завантажити дитячий малюнок у форматі зображення та визначити рамку для майбутнього відео. Персонаж має бути намальований на білому аркуші паперу без ліній та складок, а його зображення має бути добре освітлене.