Одеський художній музей передали у держвласність

Рішенням депутатів Одеської обласної ради (43 голоси) Одеський художній музей передали до державної власності.

Про це повідомляє «Суспільне».

Музей, підпорядкований облраді, перейде під управління Міністерства культури.

За словами депутатів, націоналізація музею стала першим кроком до його передачі держвідомству. Таке рішення, на думку обласних депутатів, допоможе розвитку музею та збільшить заробітну плату його працівників.