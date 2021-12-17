Одеський художній музей передали у держвласність

Рішенням депутатів Одеської обласної ради (43 голоси) Одеський художній музей передали до державної власності.
Про це повідомляє «Суспільне».
Музей, підпорядкований облраді, перейде під управління Міністерства культури.
За словами депутатів, націоналізація музею стала першим кроком до його передачі держвідомству. Таке рішення, на думку обласних депутатів, допоможе розвитку музею та збільшить заробітну плату його працівників.
- Одеський художній музей розташований у палаці Потоцьких. Він був збудований у 1820-х роках. В 1888 році палац купив колекціонер і меценат Григорій Маразлі, а через чотири роки передав його місту для створення в ньому музею мистецтв. Музей відкрили у палаці в 1899 році.