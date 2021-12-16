Парламент схвалив створення нового регулятора у сфері інтернету і мобільного звʼязку

Верховна Рада ухвалила закон про створення Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (Нацкомзвʼязку).

За відповідний закон проголосували 296 народних депутатів.

Комісія працюватиме замість НКРЗІ (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері звʼязку та інформатизації). З дня набуття чинності законом про Нацкомзвʼязку НКРЗІ автоматично трансформується у Нацкомзвʼязку, а голова та члени НКРЗІ залишатимуться на посадах протягом певного часу.

Регулятор, зокрема:

визначатиме населені пункти без інтернету, мобільного звʼязку та забезпечуватиме надання таких послуг;

контролюватиме діяльність операторів/провайдерів і постачальників поштових послуг;

врегульовуватиме позасудові спори між споживачами та операторами/провайдерами, а також спори щодо доступу до інфраструктури;

моніторитиме якість електронних комунікаційних послуг.

Склад Нацкомзвʼязку обиратимуть на відкритому конкурсі, його буде організовувати Кабінет міністрів. Термін повноважень членів Нацкомзвʼязку становитиме шість років. Одна і та сама особа не може бути членом Нацкомзвʼязку понад два терміни поспіль.