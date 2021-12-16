ЄС виділить країнам «Східного партнерств» €2,3 млрд. Україна отримає найбільше — €1,93 млрд

Європейський Союз затвердив економічний та інвестиційний план на €2,3 мільярда для країн «Східного партнерства», куди входять Україна, Грузія, Молдова, Вірменія та Азербайджан. Україна отримає найбільшу підтримку — €1,93 мільярда.

Про це йдеться на урядовому порталі.

Цей план включає набір флагманських ініціатив для кожної з країн-партнерів. Україні пропонують пʼять таких ініціатив:

Підтримка сталої, інноваційної, зеленої та конкурентоспроможної економіки. Бюджет — €1,5 мільярда.

Економічна трансформація у сільській місцевості. Бюджет — €100 мільйонів.

Поліпшення сполучення через модернізацію пунктів перетину кордону. Бюджет — €30 мільйонів.

Прискорення цифрової трансформації — модернізація загальнодоступної ІТ-інфраструктури (сервери, центри обробки даних тощо). Бюджет — €200 мільйонів.

Підвищення енергоефективності та водневої енергетики. Бюджет — €100 мільйонів.