Ізраїль передасть Україні пів мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca у рамках програми COVAX.
Про це посольство Ізраїлю в Україні повідомило 16 грудня, цитує Інтерфакс.
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський приурочив цей жест до 30-річчя встановлення дипвідносин між країнами.
«Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні у боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми відзначатимемо 30 років від дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних звʼязків та дружби, які існують між Ізраїлем та Україною», — зазначив Бродський.
- 16 грудня стало відомо, що Україна підписала договір із компанією Pfizer про закупівлю ліків від коронавірусу «Паксловід» для амбулаторного лікування. Законтрактовано 300 тисяч курсів таблеток. Препарат дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із груп ризику.