Ізраїль передасть Україні пів мільйона доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Ізраїль передасть Україні 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca у рамках програми COVAX.

Про це посольство Ізраїлю в Україні повідомило 16 грудня, цитує Інтерфакс.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський приурочив цей жест до 30-річчя встановлення дипвідносин між країнами.

«Ми раді, що маємо можливість допомогти Україні у боротьбі з COVID-19. Через 10 днів ми відзначатимемо 30 років від дня встановлення дипломатичних відносин між нашими двома країнами, і цей жест є символом міцних звʼязків та дружби, які існують між Ізраїлем та Україною», — зазначив Бродський.