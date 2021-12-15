Українським прикордонникам розширили повноваження на застосування сили, зброї, спецзасобів та проведення огляду

Сьогодні, 15 грудня, в Україні набули чинності зміни до Закону про Державну прикордонну службу, які доповнили і визначили порядок застосування прикордонниками заходів стримування.

Про це повідомляють Держприкордонслужба і Міністерство внутрішніх справ. Нововведення опубліковані і в газеті «Голос України».

Прикордонники можуть проводити візуальний огляд людей, речей, автомобілів та огляд затриманих. Також вони можуть за необхідності вилучати речі, які можуть бути речовими доказами або загрожувати здоровʼю та життю.

Прикордонники для захисту кордону можуть застосовувати засоби спостереження та фіксації, сигналізації, світлотехнічні засоби, інженерні боєприпаси, загородження та барʼєри.