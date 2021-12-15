Зеленський призначив послом у Ватикані одного з ідеологів створення ПЦУ

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла у Ватикані. Ним став колишній очільник департаменту у справах релігій Мінкультури Андрій Юраш.

Про це йдеться в указі президента № 654/2021.

«Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані», — зазначається в документі.

Андрій Юраш — український релігієзнавець та експерт з питань церковно-державних відносин. У 2014—2020 роках працював очільником департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури. Також брав участь у конкурсі на посаду голови новоствореної Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Юраш був одним із тих, хто брав активну участь в отриманні українською церквою Томосу про автокефалію та створенні Православної церкви України.

Син Юраша — Святослав — у 2019 році став наймолодшим нардепом в історії. Він пройшов до парламенту за списками партії «Слуга народу».