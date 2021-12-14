Премʼєр Шмигаль пропонує прискорити вилучення земель для будівництва доріг. У Раду внесли законопроєкт

Премʼєр-міністр Денис Шмігаль вніс до Верховної Ради законопроєкт № 6422, який пропонує прискорити примусове відчуження та викуп земельних ділянок для будівництва автомобільних доріг держзначення та повʼязаних із ними обʼєктів інфраструктури.

Йдеться про відплатне вилучення земель, які перебувають у приватній власності та можуть завадити будівництву. У пояснювальній записці як приклад наведено будівництво столичної Великої кільцевої дороги, яке відкладається через те, що у зоні будівництва траси є приватні ділянки.

Вказано, що чинні норми прийняття рішень про викуп ділянок і строки розгляду адміністративних позовів про примусове відчуження є дуже тривалими. Законопроєктом пропонується прискорити відчуження земель за рахунок спрощеної процедури.

Наприклад, якщо власник землі протягом одного місяця не йде на поступки, то позов проти нього про платне примусове відчуження обʼєктів розглядатиметься адміністративним судом за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позову.