У США сотням гімнасток-жертв сексуального насильства виплатять $380 мільйонів. Це одна з найбільших компенсацій у світі

Постраждалі досягли угоди з Федерацією гімнастики США та Олімпійським і Паралімпійським комітетами, а суддя схвалила фінансове урегулювання. Гроші отримають понад 500 жінок, які постраждали від лікаря збірної. Поки невідомо, скільки отримає кожна дівчина — це залежить від сукупності факторів, однак ця сума є однією з найбільших у світі, що коли-небудь виплачували жертвам сексуального насильства. Таким чином завершується пʼятирічний судовий розгляд.

У США сотні жінок, які зазнали сексуального насильства з боку колишнього лікаря національної збірної з гімнастики Ларрі Нассара, отримають $380 мільйонів компенсації.

Адвокат постраждалих назвав урегулювання «історичним», але сказав, що вони продовжать «добиватися справедливості» щодо чиновників, які не провели розслідування. Так, наприклад, у липні ФБР опублікувало звіт про про цю справу: вони виявили численні помилки, затримки й укриття з боку агентів ФБР, що дозволило насиллю Нассара тривати ще кілька місяців після того, як проти нього вперше порушили справу.

Рейчел Денхолландер — перша жінка, яка публічно висунула звинувачення проти Нассара у 2016 році. Вона написала у Twitter: «Ця глава нарешті закрита. Тепер можна розпочинати важку роботу з реформування та відновлення. Чи прийде справедливість та чи будуть зміни — залежить від того, що відбудеться далі».

Нассар був головним лікарем олімпійських гімнасток протягом 18 років. У 2018 році його засудили до понад 300 років увʼязнення за розтління жінок і дівчат.