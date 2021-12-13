Держканал «Дом» замовив за 3,2 мільйона гривень шоу «Саджати будемо». Продюсером буде депутат від «Слуги народу»

Держпідприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» (телеканали «Дом» та UATV) підписало договір із компанією «КС Продакшн» на виробництво телешоу під робочою назвою «Саджати будемо», за аналогією з популярним передвиборчим гаслом Володимира Зеленського про «весняні посадки».

У системі Prozorro зазначено, що на проєкт витратять 3,29 мільйона гривень.

За договором «КС Продакшн» має створити соціальний телевізійний проєкт на 52 випуски по 50 хвилин кожен. У договорі проєкт описано так: «Досить жорстке шоу, яке покаже українцям справжню силу політиків та їхніх помічників. Актуальний проєкт про перемогу справедливості над безкарністю заможних і багатих. Люди мають знати, що в Україні закон діє, а влада контролює це. Динаміка шоу потенційно велика — документальний детектив».

На «КС Продакшн» буде концепція шоу, сценарії та «частковий технологічний цикл виробництва». Продюсером шоу вказана Вікторія Бурдукова, яка працювала над шоу «Ревізор», а з 2020 року є депутатом Київської міськради від «Слуги народу». У 2020 році ця компанія працювала з Міністерством культури, для якого зняла три серіали «патріотичного спрямування». Згідно з договором, усі послуги компанія має надати до 31 грудня 2021 року.