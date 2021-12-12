У центрі Києва біля Хрещатика провалився асфальт. На бульварі Тараса Шевченка перекрили дорогу

У центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Хрещатик провалився асфальт, через що перекрили автомобільний рух.

«Київавтодор» повідомив, що на інженерних мережах сталася аварія.

«Перекритий рух усіма смугами в напрямку вул. Хрещатик. У звʼязку з обмеженням тимчасово змінилися маршрути громадського транспорту», — сказано в повідомленні.

У Київській міськдержадміністрації уточнили, що аварія сталася на водопровідних мережах, на місці події працюють співробітники «Київводоканалу». Усунути наслідки обіцяють ближче до ранку понеділка.

Затримується рух тролейбусів № 5, 7, 8, 17 (рухатимуться вниз по вулиці Терещенківській) й автобусів № 114, 118 (рухатимуться через вулицю Пушкінську).