Міжнародна федерація гімнастики назвала елемент на честь 18-річного українського спортсмена Іллі Ковтуна. Він виконується на паралельних брусах.

Про це пише «Суспільне Спорт».

Цей елемент названий на честь Ковтуна, тому що він був першим, хто його виконав. Спортсмен виконав його на кваліфікації четвертого етапу Кубка світового виклику 2021.

Елемент складається з перевороту назад з упору на руках, а потім повороту на чверть оберту до бруса.

Новий елемент занесли до групи С — третьої за складністю. За його виконання спортсмен може отримати 0,3 бала.

«Більшість канонів нами перекреслено, а тепер і назавжди вписане твоє прізвище в правилах спортивної гімнастики, тепер є елемент «Ковтун»! Хоча, звісно, зовсім не на таку групу складності ми розраховували», — зазначила його тренерка Ірина Надюк.

Ілля Ковтун став бронзовим призером чемпіонатів світу та Європи 2021 року у багатоборстві. Він також отримав Кубок світового виклику у трьох видах гімнастики: у вільних вправах, на коні та паралельних брусах.

Ковтун став не першим українським спортсменом, на честь якого назвали елемент у гімнастиці. Є елементи, названі на честь Лілії Подкопаєвої, Наталії Кононенко, Ірини Яроцької, Ігоря Радівілова та Петра Пахнюка.