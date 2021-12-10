Google виплатить працівникам по $1600 бонусів за дистанційну роботу

Компанія Google планує до кінця 2021 року виплатити своїм працівникам у всьому світі додатковий бонус як компенсацію за неможливість повернути співробітників у офіси.
Про це повідомляє Reuters.
Таким чином компанія хоче підтримати своїх співробітників під час пандемії коронавірусу, тому всі, хто працює в Google, отримають додатково виплату $1600 за роботу з дому.
Річ у тім, що Google хотіла повернути всіх співробітників до офісу, але на початку грудня на тлі появи нового варіанту коронавірусу «Омікрон» компанія відклала це рішення на невизначений термін.
- Amazon пропонуватиме щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів [близько 88 євро] працівникам на окремих локаціях у Великій Британії, які вчасно приходять на роботу.