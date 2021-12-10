ЄС погодився прийняти Хорватію до Шенгенської зони. Країна зможе прибрати внутрішні кордони

Європейський Союз погодився прийняти Хорватію до Шенгенської зони. Країна переконала ЄС, що зможе управляти зовнішніми кордонами усього блоку.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Таким чином, на кордонах Хорватії з іншими країнами-членами ЄС можна буде прибрати прикордонний контроль. Натомість хорватські кордони фактично стануть кордонами Європейського Союзу.

Оцінка відповідності Хорватії умовам Шенгенської угоди тривала протягом 2016—2020 років. У 2019 році відповідна комісія вказала на певні недоліки, які хорватський уряд остаточно усунув у лютому 2021 року.

Хорватія наразі є останньою країною, яка приєдналася до ЄС — у 2013 році. Водночас Болгарія та Румунія, які приєдналися ще в 2007 році, досі не виконали необхідних умов та не приєдналися до Шенгену. Також цього не зробив і Кіпр.

Шенгенська зона передбачає повне скасування внутрішніх кордонів та спільні візові правила. До Шенгенської зони входять усі країни-члени ЄС, крім Румунії, Болгарії, Кіпру та Ірландії. Водночас у Шенгені також перебувають Ісландія, Швейцарія, Норвегія та Ліхтенштейн.