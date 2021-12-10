Перше видання «Гаррі Поттера» продали на аукціоні за рекордну суму — $471 тисячу

Американський аукціонний будинок Heritage Auctions продав рідкісне перше видання книги «Гаррі Поттер і філософський камінь» за рекордні $471 тисячу — це найвища ціна, яка була заплачена за першу книгу про чарівника.

Продане видання датується 1997 роком. Це перша книга у твердій палітурці і вона була надрукована тиражем всього у 500 екземплярів. 300 копій із цього тиражу пішли у бібліотеки та школи, а 200 продали у магазинах. Саме ці 200 книг без бібліотечного штампа цінуються колекціонерами.

Стартова ціна лота становила $75 тисяч. Імʼя покупця не розголошується.