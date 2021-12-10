У Японії помер творець ігрових приставок Nintendo

У Японії у віці 78 років помер Масаюкі Уемура — творець ігрових приставок Nintendo. Про це повідомляє Kyodo News.

Помер він у понеділок, 6 грудня, від чого — невідомо.

Уемура приєднався до компанії Nintendo у 1971 році, він відповідав за розробку NES та її наступниці — SNES. Обидві консолі стали величезними хітами: загалом у світі продали 100 мільйонів одиниць. Цей мегахіт дозволив Nintendo стати однією із провідних світових виробників відеоігор.