Зеленський повернув до Ради законопроєкт про адміністративну процедуру

Як зазначається, Зеленський звернув увагу на необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ відповідно до Конституції.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу глави держави.

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт «Про адміністративну процедуру» (№ 3475 ) зі своїми пропозиціями.

Водночас президент наголосив на необхідності врегулювати адміністративну процедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обовʼязків держави.

На думку Зеленського, з-під дії цього закону потрібно вивести відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

Окрім цього, президент закликав запровадити «максимально виважений механізм набрання чинності цим законом.

Наразі пропозиції президента розглядають профільні комітети Ради.