У Мінреінтеграції хочуть підняти стипендії для студентів з окупованих територій до 6,5 тисячі гривень

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук запропонувала уряду підвищити стипендії для студентів, які приїжджають з окупованого Донбасу та Криму. Вона хоче, щоб ті отримували по 6,5 тисячі гривень.

Про це Верещук заявила в ефірі радіо «Крим.Реалії».

«Ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримають колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримають і премʼєр, і президент, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисячі. Тобто вдвічі буде збільшена стипендія», — пояснила вона.

За її словами, останнім часом зменшується кількість абітурієнтів, які вступають до українських університетів з окупованих територій.