У мобільному додатку Gmail зʼявились голосові та відеодзвінки

Компанія Google запровадила в додатку Gmail на iOS та Android голосові та відеодзвінки. Ця функція поступово зʼявляється в усіх, хто має Google Workspace, G Suite або особисті облікові записи Google.

Про це йдеться в заяві компанії.

Хоча дзвонити з програми Gmail можна було й раніше, але тоді потрібно було надсилати запрошення на відеоконференцзвʼязок Google Meet, навіть якщо це була розмова віч-на-віч. Тепер же у верхньому правому куті додатку відображатимуться піктограми телефону та відео, які можна використовувати для прямих дзвінків (без переадресації на Google Meet).

Поки ця функція буде доступною для розмов двох користувачів, тобто без групових дзвінків.