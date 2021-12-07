«Талібан» просить місце в ООН. Генасамблея рішення відклала

Ісламський радикальний рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, просить Генеральну Асамблею ООН дати місце в організації.

Про це у Twitter заявив заступник офіційного представника талібів Інамулла Самангані.

За його словами, таліби зараз єдині, хто представляє уряд і народ Афганістану, тому місце в ООН, за словами Самангані, закріплене за «Талібаном» по праву. Він закликав ООН переглянути свій підхід.