У Португалії глава МВС на вимогу суспільства подав у відставку після смертельної аварії з його участю

У Португалії в суботу, 4 грудня, новою міністеркою внутрішніх справ призначили Франциску Ван Дунен, оскільки напередодні премʼєр-міністр Антоніо Кості прийняв відставку глави МВС Едуарду Кабріти.

Міністр внутрішніх справ Португалії Кабріта оголосив про відставку через участь його автомобіля у смертельній аварії. Після цього урядовець заявив, що бажає уникнути «політичної експлуатації цієї теми», тому вирішив звільнитися, щоб не нашкодити репутації премʼєр-міністра, пише The Guardian.

ДТП за участю автомобіля міністра сталося ще 18 червня 2021 року. Кабріта був пасажиром урядового автомобіля, який збив 43-річного чоловіка, який ремонтував дорогу. Автомобіль рухався зі швидкістю 166 км/год, що значно перевищує допустимі норми.

Поки тривало розслідування Кабріта залишався на посаді, але це викликало невдоволення громадськості — вони вимагали його відставки. Однак міністр говорив, що був тільки пасажиром і він не має стосунку до того, що сталося. Після тиску суспільства він покинув посаду.