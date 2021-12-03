Розробник компʼютерних ігор змусив організаторів турніру з Dota 2 змінити логотип через «пропаганду комунізму»

Організаторам турніру Dota Pro Circuit 2021/2022 для країн СНД довелося змінити свій логотип, аби не порушувати закони України.
Про це повідомили організатори турніру із EPICENTER | DPC EEU на своїй сторінці у Twitter.
«Якийсь час тому ми отримали звернення від компанії Valve із запитом на зміну логотипу турніру, оскільки він потенційно може порушувати законодавство України про заборону пропаганди комунізму», — йдеться у повідомленні.
Організатори запевнили, що мають юридичний висновок, який підтверджує, що цей логотип не може вважатися комуністичною символікою, а тим більше пропагандою.
Попри те, що вже були виготовлені подарункові набори, банери та інша продукція з символікою турніру, Epic Esport Events вирішила змінити логотип.
Зазначимо, колишній логотип турніру був схожий на піонерський значок СРСР. Зокрема, ідентичні фони та оформлення, замість Леніна всередині зірки розмістили героя Dota 2 Пуджа, а напис «Завжди готовий!» замінили на DPC EEU.
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