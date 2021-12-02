Україна підписала угоду про пряме авіасполучення з Ісландією

Між Україною та Ісландією зʼявиться пряме повітряне авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підписав відповідну угоду із головою МЗС Ісландії ордіс Колбрун Рейкдал Гилфадоттір.

Про це повідомляє МЗС України.

«Угода не лише дозволить з’єднати Україну та Ісландію прямими регулярними авіарейсами. Вона створить нові можливості для подорожей українців та додатково відкриє нашу країну світові. Крім того, регулярне авіасполучення сприятиме розвитку туризму, бізнесу», — заявив Кулеба.

Угода визначає порядок регулювання міжнародних польотів між двома країнами, встановлює умови для надання дозволу (авіакомпаніям) на регулярні польоти та багато іншого.

Наразі всі рейси з України до Ісландії виконуються з пересадками.