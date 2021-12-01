Ізраїльський Тель-Авів уперше очолив рейтинг найдорожчих для життя міст. Він обігнав лідера минулого року Париж, який зараз ділить друге місце із Сінгапуром.
Рейтинг укладав і 1 грудня опублікував Economist Intelligence Unit — це аналітичний підрозділ британського журналу The Economist.
У торішньому рейтингу Тель-Авів був на пʼятому місці. EIU пояснює зростання його індексу підвищенням цін на продукти та транспорт, а також зміцненням ізраїльського шекеля щодо долара США. У верхніх рядках рейтингу, як і раніше, домінують європейські та розвинені азійські міста:
- Тель-Авів, Ізраїль;
- на одному рівні Париж (Франція) та Сінгапур;
- Цюрих, Швейцарія;
- Гонконг;
- Нью-Йорк;
- Женева, Швейцарія;
- Копенгаген, Данія;
- Лос-Анджелес, США;
- Осака, Японія;
- Осло, Норвегія;
- Сеул, Південна Корея;
- Токіо, Японія;
- Відень (Австрія) та Сідней (Австралія);
- Мельбурн, Австралія;
- Гельсінкі (Фінляндія), Лондон (Велика Британія), Дублін (Ірландія), Франкфурт (Німеччина) та Шанхай (Китай).
Містом, що найшвидше розвивається, став іранський Тегеран, що піднявся на 50 позицій з 79 до 29, оскільки санкції США призвели до дефіциту і зростання цін. Міста з найнижчим рейтингом розташовані переважно на Близькому Сході, в Африці та менш багатих частинах Азії. Сирійський Дамаск знову вважається найдешевшим містом у світі.
Світовий індекс вартості життя на 2021 рік відстежує вартість життя у 173 містах світу — на 40 більше, ніж торік, а також порівнює ціни на понад 200 товарів і послуг повсякденного попиту. Індекс порівнюється з цінами в Нью-Йорку, тому міста з вищою валютою щодо долара США, імовірно, займатимуть вищі позиції в рейтингах. У середньому ціни на товари та послуги за рік зросли на 3,5% у річному обчисленні в місцевій валюті. Торік зростання цін було на рівні 1,9%. Дані для опитування група дослідників EIU збирає кожного березня та вересня.
- У 2020 році Київ увійшов до десятки міст, життя в яких здешевшало найбільше.