Зеленський призначив нових очільників контррозвідки СБУ

Президент Володимир Зеленський призначив новим начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада.

Про це йдеться у відповідному указі.

Іншим указом президент призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка. Раніше він обіймав посаду начальника Департаменту кібербезпеки СБУ.

За даними ЗМІ, Поклад керував спецопераціями із затримання генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби Росії, а також із затримання співробітника управління «К» СБУ Юрія Расюка. Той начебто готував вбивства генерала Служби безпеки України Андрія Наумова.