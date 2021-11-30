В Україні оголосили штормове попередження. Без світла залишилися 179 населених пунктів

В Україні оголошено штормове попередження в західних і північних областях — очікуються пориви вітру 15—20 м/с. Можливі падіння дерев і знеструмлення.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Перший рівень небезпеки (жовтий) оголошено у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Поліція Київської області рекомендувала не паркувати автомобілі в небезпечних місцях — поряд із сухими деревами чи ненадійно закріпленими предметами.

У ДСНС також повідомили, що через сильний вітер цієї ночі без світла залишилися 179 населених пунктів. Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 49 населених пунктів у Чернігівській області, 36 — у Донецькій, 29 — у Київській, 24 — у Полтавській, 15 — у Житомирській, 13 — у Сумській, 7 — у Волинській, 6 — у Луганській.