Індія відновила експорт вакцин від коронавірусу

Один із найбільших виробників вакцин у світі — індійський завод Serum Institute of India — відновив експорт вакцин від коронавірусу. Країна ще навесні повністю заборонила експорт, щоб забезпечити внутрішній попит.

Про це пише The Associated Press.

Цей завод був основним постачальником для ініціативи COVAX, яка за підтримки ООН безкоштовно доставляє вакцини від коронавірусу усім країнам світу. Але через припинення поставок графіки були зірвані.

Загалом Serum Institute повинен був надати COVAX 250 мільйонів доз вакцини AstraZeneca з можливим продовженням на 300 мільйонів. Але до заборони на експорт звідти поставили лише 30 мільйонів доз.

На заводі зазначили, що наразі в Індії захворюваність сильно впала, а тому там відновлюють поставки за кордон. Також там підкреслили, що на початку 2022 року експорт суттєво зросте.