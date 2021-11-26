Відбір на ЧС-2022: збірна України з футболу дізналася своїх суперників

Збірна України з футболу дізналася своїх суперників на відборі до Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Перший поєдинок українці проведуть зі збірною Шотландії.
У разі перемоги українці вийдуть на переможця пари Уельс — Австрія. Для виходу на Чемпіонат світу збірна України повинна виграти два матчі поспіль.
Інші пари:
- Росія — Польща;
- Швеція — Чехія;
- Італія — Північна Македонія;
- Португалія — Туреччина.
Перші матчі відбудуться 24—25 березня 2022 року, а вирішальні поєдинки за путівку на ЧС — 28 і 29 березня.
Збірна України вийшла у плей-оф відбору на Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться у 2022 році в Катарі. Підлеглі Олександра Петракова в останньому поєдинку обіграли Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0.
Завдяки результатам паралельних поєдинків українці посіли друге місце в групі. Перше місце зайняла збірна Франції.