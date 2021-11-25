У південнокорейські дитсадки впровадили роботів, щоб підготувати дітей до майбутнього

У Південній Кореї 300 дитячих садків Сеулу отримали роботів Alpha Mini. За задумом місцевої влади, вони допоможуть дітям підготуватися до високотехнологічного майбутнього та дадуть навички спілкування зі штучним інтелектом.

Про це пише The Guardian.

ANTHONY WALLACE / Contributor

ANTHONY WALLACE / Contributor

Роботи Alpha Mini будуть слугувати дітям від 3 до 5 років навчальними посібниками. Вони вміють співати, танцювати, демонструвати прийоми кунг-фу, фотографувати та багато іншого. Їх можна використовувати для групового навчання — роботи включені у щоденні розклади класних занять.