У південнокорейські дитсадки впровадили роботів, щоб підготувати дітей до майбутнього

У Південній Кореї 300 дитячих садків Сеулу отримали роботів Alpha Mini. За задумом місцевої влади, вони допоможуть дітям підготуватися до високотехнологічного майбутнього та дадуть навички спілкування зі штучним інтелектом.
Про це пише The Guardian.
Роботи Alpha Mini будуть слугувати дітям від 3 до 5 років навчальними посібниками. Вони вміють співати, танцювати, демонструвати прийоми кунг-фу, фотографувати та багато іншого. Їх можна використовувати для групового навчання — роботи включені у щоденні розклади класних занять.
- В Азії, особливо в Південній Кореї та Японії, роботи все більше стають частиною звичайного життя. В інших країнах впровадження невиробничих роботів відбувається повільніше.
- У листопаді цього року в іракському місті Мосул відкрили ресторан із роботами замість офіціантів.
- До цього в США поліція Нью-Йорка відмовилася від використання роботів-собак Digidog через критику мешканців.