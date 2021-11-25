«Талібан» оголосив про відкриття в Афганістані підприємства з переробки канабісу. Через це постраждала австралійська фірма

В Афганістані планують відкрити підприємство з переробки канабісу для виробництва ліків.

Про це оголосив начальник пресцентру Міністерства внутрішніх справ талібів Саїд Хості. Він заявив, що відкрити підприємство допоможе компанія Cpharm.

Хості заявив, що Cpharm інвестує $430 млн у створення підприємства та отримає у користування 30 акрів землі.

Як пише Reuters, низка світових ЗМІ вказала, що Cpharm — це австралійська компанія. Сама компанія заявила, що ніколи не вела переговори з талібами, не займається виробництвом ліків і в цілому не здатна інвестувати великі суми. Cpharm виявилася сімейною фірмою на 17 співробітників.

Директор фірми заявив, що через згадку у ЗМІ бізнес може зазнати репутаційних втрат, тому компанія може звернутися до суду.