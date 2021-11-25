«Талібан» оголосив про відкриття в Афганістані підприємства з переробки канабісу. Через це постраждала австралійська фірма

В Афганістані планують відкрити підприємство з переробки канабісу для виробництва ліків.
Про це оголосив начальник пресцентру Міністерства внутрішніх справ талібів Саїд Хості. Він заявив, що відкрити підприємство допоможе компанія Cpharm.
Хості заявив, що Cpharm інвестує $430 млн у створення підприємства та отримає у користування 30 акрів землі.
Як пише Reuters, низка світових ЗМІ вказала, що Cpharm — це австралійська компанія. Сама компанія заявила, що ніколи не вела переговори з талібами, не займається виробництвом ліків і в цілому не здатна інвестувати великі суми. Cpharm виявилася сімейною фірмою на 17 співробітників.
Директор фірми заявив, що через згадку у ЗМІ бізнес може зазнати репутаційних втрат, тому компанія може звернутися до суду.
- Після приходу до влади 30 серпня 2021 року «Талібан» обіцяв заборонити в Афганістані виробництво наркотиків. Раніше, до того як США повалили режим талібів у 2001 році, виробництво наркотиків було головним бізнесом «Талібану».