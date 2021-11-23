Байден оголосив про найбільший в історії США продаж нафти зі стратегічного резерву

Президент Джо Байден заявив, що адміністрація США проведе найбільший у своїй історії продаж нафти зі стратегічного резерву, щоб зупинити зростання цін на пальне у 2021 році.

Цей випуск узгоджений між США, Індією, Китаєм, Японією, Кореєю та Великою Британією, пише CNN.

З державних сховищ протягом кількох місяців на ринок буде вилито 50 мільйонів барелів. З цього обсягу 32 мільйони припадуть на новий додатковий продаж, а 18 мільйонів реалізують в рамках вже існуючих програм, операції за якими прискорять найближчим часом.

На середину листопада у стратегічному резерві США було 604,5 млн барелів сирої нафти — мінімальний обсяг з 2003 року.

«Американські споживачі відчувають удар підвищених цін на паливо на заправках та у своїх рахунках за опалення, так само як і американський бізнес, тому що пропозиція нафти не встигає за попитом, у міру того як глобальна економіка виходить із пандемії», — йдеться у релізі Білого дому.

Втім Оле Хансен, стратег із сировинних ринків Saxo Bank каже, що вивільнення 50 млн барелів зі сховищ може викликати тимчасове падіння цін, але ймовірність того, що це вплине на ціни довгостроково, невелика.