Наїзд на людей в американському Вокеша: підозрюваному висунули звинувачення, теракт виключили

Водію позашляховика, якого підозрюють у наїзді на людей в американському місті Вокеша (штат Вісконсин), висунули щонайменше пʼять звинувачень, у тому числі вбивство першого ступеня.
Про це повідомляють BBC і Reuters.
39-річний Даррелл Едвард Брукс-молодший звинувачується у вбивстві пʼяти осіб та серйозному травмуванні 48 людей, серед яких шестеро дітей.
Поліція виключила терористичний акт, але мотиви чоловіка поки що не зрозумілі. Встановлено, що Брукс-молодший збив людей навмисно.
Про підозрюваного відомо, що він має кримінальне минуле. Він проходив у справі про домашнє насильство та перешкоджав поліції. Брукса-молодшого було звільнено з-під варти 11 листопада 2021 року.
Окрім цього, в день трагедії, поліція отримала виклик зі скаргою на домашні заворушення за участю Брукса-молодшого.
- Увечері 21 листопада в американському місті Вокеша червоний позашляховик на швидкості вʼїхав у натовп людей під час проведення різдвяного параду. На місці загинули пʼятеро людей та понад 40 отримали поранення. Поліція не змогла на місці зупинити автомобіль і затримала водія трохи більш як за годину.