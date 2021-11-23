Наїзд на людей в американському Вокеша: підозрюваному висунули звинувачення, теракт виключили

Водію позашляховика, якого підозрюють у наїзді на людей в американському місті Вокеша (штат Вісконсин), висунули щонайменше пʼять звинувачень, у тому числі вбивство першого ступеня.

Про це повідомляють BBC і Reuters.

39-річний Даррелл Едвард Брукс-молодший звинувачується у вбивстві пʼяти осіб та серйозному травмуванні 48 людей, серед яких шестеро дітей.

Поліція виключила терористичний акт, але мотиви чоловіка поки що не зрозумілі. Встановлено, що Брукс-молодший збив людей навмисно.

Про підозрюваного відомо, що він має кримінальне минуле. Він проходив у справі про домашнє насильство та перешкоджав поліції. Брукса-молодшого було звільнено з-під варти 11 листопада 2021 року.

Окрім цього, в день трагедії, поліція отримала виклик зі скаргою на домашні заворушення за участю Брукса-молодшого.