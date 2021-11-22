На базі ліквідованої Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр. Вона була єдиною в Україні

На базі ліквідованої Академії зовнішньої розвідки створили Тренінговий центр.

Про це повідомляє пресслужба Служби зовнішньої розвідки України.

Повідомляється, що центр створений для вдосконалення системи відбору майбутніх кадрів до спецслужби «відповідно до найкращих практик країн-членів НАТО».

«Основним завданням [Тренінгового центру] є формування знань і навичок, необхідних для виконання завдань, поставлених перед розвідкою», — коротко описала пресслужба завдання новоствореного центру.

На початку цього місяця Кабінет Міністрів розпорядженням № 1407-р від 5 листопада ліквідував єдину в Україні Академію зовнішньої розвідки. Вона розташована в Києві та була створена у 1995 році як Інститут підготовки кадрів зовнішньої розвідки Національної академії СБУ. У 2007 році інститут було виведено з підпорядкування Служби безпеки України та передано Службі зовнішньої розвідки — тоді він став Інститутом СЗР. У 2019 році його реорганізували в Академію.

Ліквідували Академію за пропозицією Міністерства освіти і науки.