У Нідерландах леви та горили в зоопарку заразилися коронавірусом

Як зазначається, працівники помітили ці симптоми та вирішили зробити тест на коронавірус. Він виявився позитивним.

«У тварин спостерігаються симптоми грипу: млявість, зниження апетиту, іноді легкий кашель, а горили також мають проблеми зі шлунком і кишківником», — розповіли в зоопарку.

Про це повідомляється на сайті зоопарку.

У зоопарку Роттердаму, що у Нідерландах, більшість левів та горил заразилися коронавірусом.

У зоопарку сподіваються, що хвороба мине у легкій формі, оскільки тварини були у доброму стані, тому COVID-19 не має становити серйозного ризику для здоровʼя.

Наразі тварини перебувають на карантині, але й за звичайних обставин прямий контакт між ними та відвідувачами відсутній.

Також у зоопарку заявили, що поки невідомо, хто заразив левів та горил, але припускають, що це міг бути співробітник без симптомів хвороби (безсимптомний хворий).

За даними видання Rijnmond, заразилися чотири з пʼяти азіатських левів та сім із восьми горил.