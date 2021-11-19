У Норвегії представили перший у світі повністю електричний та автономний контейнеровоз

У Норвегії представили перше у світі повністю електричне автономне вантажне судно з нульовими викидами. Про це повідомляє компанія Kongsberg, яка брала участь у розробці судна.

Судно називається Yara Birkeland, його довжина 80 метрів. На борту судна традиційне машинне відділення замінили вісьмома акумуляторними відсіками, що дало судну потужність 6,8 МВт·год, яку він отримує від гідроелектроенергії.

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У пʼятницю, 19 листопада, Yara Birkeland вирушило у свій перший рейс: має перевезти 120 контейнерів із добривом із заводу у місті Порсгрунн у порт Бревік. Хоча відстань, яку Yara Birkeland подолає, буде короткою, воно зіткнеться з багатьма перешкодами. Так, наприклад, йому доведеться пройти вузьким фіордом і пройти під двома мостами, перш ніж пришвартуватися в одному з найбільш завантажених портів Норвегії.

Судно незабаром розпочне дворічні робочі випробування, протягом яких його налаштовуватимуть, щоб навчити маневрувати самостійно. Рульова рубка може взагалі зникнути через 3—5 років, коли судно самостійно зробить 7,5 морської милі за допомогою датчиків.

«Досить багато інцидентів, що відбуваються на суднах, трапляються через людську помилку, наприклад, через втому. Автономне управління може забезпечити безпечну подорож», — сказав керівник проєкту Йостейн Браатен.

Морський сектор, на який припадає майже три відсотки всіх викидів в атмосферу, прагне скоротити свої викиди на 40% до 2030 року та на 50% до 2050 року. Експерти не очікують, що найближчим часом електричні судна стануть універсальним рішенням для галузі: електроенергія має «нішеве» використання, особливо для поромів, оскільки це часто короткі та стабільні маршрути, можливо, на прибережному та річковому транспорті. Для далеких відстаней також ще потрібно мати зарядні пристрої для акумуляторів.