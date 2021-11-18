У США за $31 млн відремонтують перший у світі атомний підводний човен. Свого часу він встановив кілька рекордів

Військово-морські сили США уклали контракт на $31 мільйон із General Dynamics Electric Boat на ремонт першого у світі атомного підводного човна USS Nautilus (SSN-571), який спустився на воду у 1954 році і встановив кілька рекордів.

Про це пише Defbrief.

Субмарину історичного значення минулого місяця перемістили на базу в Нью-Лондон (штат Коннектикут), де на неї чекає очищення та фарбування, встановлення нових палуб та борту, заміна внутрішнього освітлення та бортових зон, а також багато іншого. Для USS Nautilus цей перехід на базу був першим за 20 років.

Після ремонту субмарина залишиться музеєм, чим вона і була в управлінні Військово-морського командування історії та спадщини.