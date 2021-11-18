Американський режисер Шон Пенн приїхав на Донбас. Він зніматиме документальний фільм про Україну

Відомий американський актор та режисер, двічі лауреат премії «Оскар», Шон Пенн приїхав на лінію розмежування на Донбасі. Він планує знімати документальний фільм про Україну.

Про це пише пресцентр ООС.

«В творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох «Оскарів» планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум — розповісти широкому загалу про події, які зараз відбуваються в нашій країні», — зазначили там.

Пенн відвідав один із населених пунктів Приазов’я, який розташований біля лінії розмежування на Донбасі. Також він спілкувався з українськими військовими.

Шон Пенн — один із найбільш титулованих американських сучасних акторів. Він двічі отримував «Оскар» за найкращу чоловічу роль, а також був лауреатом трьох найбільших кінофестивалів світу — Канського, Берлінського та Венеціанського. Свої «Оскари» Пенн отримав за головні ролі у фільмах «Таємнича річка» та «Гарві Мілк».