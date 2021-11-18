Рада ухвалила законопроєкт про ринок деревини. Що він передбачає

Верховна Рада на засіданні 18 листопада ухвалила законопроєкт про ринок деревини. Документ підтримали 276 нардепів.

Законопроєкт регулює відносини, які пов’язані з купівлею-продажем деревини, а також визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку деревини.

Доопрацьований проєкт визначає механізми продажу деревини власниками лісів та постійними лісокористувачами, які можуть відбуватися виключно на умовах оферти або через проведення електронних аукціонів.

За відмову постачати покупцям визначений обсяг та якість деревини в межах договорів власники лісу нестимуть відповідальність.

Також закон забороняє постійним лісокористувачам укладати прямі договори купівлі-продажу деревини, що створювало корупційні ризики.

«Обов’язкове декларування перероблення деревини допоможе виробникам, переробникам, продавцям та споживачам мати чітке підтвердження того, що деревина заготовлена законно, є екологічно чистою та перероблена з дотриманням всіх норм та стандартів», — йдеться у пояснювальній записці.

Для експорту деревини тепер необхідно отримати:

сертифікат про походження деревини;

довідки про походження деревини з області, де показник захисної лісистості є не меншим від встановлених нормативів;

довідки про відсутність видів занесених до Червоної книги України на ділянках, де відбувалась заготівля деревини.

Визначені умови покликані захистити довкілля та ліси від неконтрольованих рубок та інших зловживань.

Крім того, обовʼязковим стало подання та публічність інформації щодо обсягів, ціни продажу та покупців деревини та виробів з неї.