Україна готова знизити вартість транзиту газу в ЄС та надати власні сховища для резервного палива

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив, що Україна готова знизити вартість транзиту газу.

За його словами Україна готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива, повідомили у пресцентрі Офісу президента.

Окрім того, сторони обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки, зокрема Зеленський вкотре наголосив, що проєкт «Північний потік — 2» є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи.