World Athletics продовжила дискваліфікацію російських легкоатлетів, але заявила про прогрес

Конгрес Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) продовжив санкції щодо Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА), застосовані у 2015 році через масштабний допінговий скандал.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

ВФЛА не виконала всі пункти покладених зобовʼязань щодо відновлення постійного членства, але вже видно прогрес. ВФЛА сплатила штраф у розмірі $5 млн плюс $1,3 млн інших витрат.

У Міжнародній асоціації заявили, що ВФЛА поступово переходить на культуру відмови від допінгу і в цілому видно «стабільний прогрес», але не в усіх російських атлетів. У асоціації залишається тривога щодо російської антидопінгової агенції РУСАДА, яка, як і раніше, дискваліфікована.